Землетрясение в Мексике: 5 погибших, десятки раненых - ФОТО - ВИДЕО

Число погибших при мощном землетрясении в штате Оахака на юге Мексики возросло до пяти человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало на своем сайте министерство общественной безопасности и защиты граждан республики.

"Согласно предварительным данным, итогом землетрясения магнитудой 7,5 в штате Оахака стала гибель пятерых человек, жилой фонд получил незначительный ущерб", - говорится в заявлении ведомства. Число пострадавших, по разным оценкам, составляет более, чем 30 человек.

Известно, что в Оахаке были повреждены несколько больниц, откуда пришлось эвакуировать пациентов и персонал. Власти привлекли подразделения вооруженных сил к оказанию помощи населению.