Землетрясение произошло в центральной Италии

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Подземный толчок магнитудой 4,1 балла был зарегистрирован в понедельник вечером в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центре Италии.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии.

Агентство уточняет, что землетрясение, очаг которого залегал на глубине 15 км, отчетливо почувствовало население окрестных районов.

Однако о пострадавших и разрушениях не сообщается.