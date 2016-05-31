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    Землетрясение произошло в центральной Италии

    Землетрясение отчетливо почувствовало население окрестных районов

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Подземный толчок магнитудой 4,1 балла был зарегистрирован в понедельник вечером в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центре Италии. 

    Как передает Report, oб этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии.

    Агентство уточняет, что землетрясение, очаг которого залегал на глубине 15 км, отчетливо почувствовало население окрестных районов. 

    Однако о пострадавших и разрушениях не сообщается.

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