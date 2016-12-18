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    Землетрясение произошло на границе Перу и Бразилии

    O пострадавших от удара стихии не сообщалось

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение произошло магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на границе Перу и Бразилии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресссо ссылкой на геологическая служб США и Геологический институт Перу.

    Подземные толчки были зафиксированы в 100 километрах к юго-востоку от перуанского города Эсперанза и в 208 километрах к югу от Бразильского города Тарауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 550 километров.

    Представители гражданской обороны Перу сообщили, что о пострадавших от удара стихии не сообщалось.

    Геологи отмечают, что сильные землетрясения на большой глубине наносят гораздо меньший ущерб, чем землетрясения, очаг которых залегает близко к поверхности земли.

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