Землетрясение произошло на границе Перу и Бразилии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение произошло магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на границе Перу и Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресссо ссылкой на геологическая служб США и Геологический институт Перу.

Подземные толчки были зафиксированы в 100 километрах к юго-востоку от перуанского города Эсперанза и в 208 километрах к югу от Бразильского города Тарауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 550 километров.

Представители гражданской обороны Перу сообщили, что о пострадавших от удара стихии не сообщалось.

Геологи отмечают, что сильные землетрясения на большой глубине наносят гораздо меньший ущерб, чем землетрясения, очаг которых залегает близко к поверхности земли.