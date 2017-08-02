Землетрясение произошло на границе Монголии и России

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4 произошло в северной части Монголии примерно в 50 км от границы с Россией.
Как передает Report, об этом сoобщает «Интерфакс».
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической Службы РАН, землетрясение произошло в 364 км к востоку от российского города Кызыл.
Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 составила 4,9 балла.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от Курильских островов.
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