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    Землетрясение оставило без жилья сотни жителей греческого острова

    Премьер-министр Греции направил на остров делегацию для определения ущерба

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В результате мощного землетрясения на греческом острове Лесбос погибла одна женщина, 15 человек ранены, разрушено большинство домов в поселке Вриса, без жилья остались сотни человек. Как сообщает Report, об этом  заявили местные власти.

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос накануне днем.

    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил на Лесбос замминистра внутренних дел Никоса Тоскаса и группу техников и экспертов генерального секретариата гражданской обороны и министерства инфраструктуры. Им предстоит определить ущерб и планы скорейшего восстановления пострадавших районов.

    "Деревня как после бомбежки", — заявил  мэр острова Спирос Галинос, который сопровождал правительственную делегацию в деревне Вриса.

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