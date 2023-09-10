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Землетрясение нанесло значительный ущерб музеям и мечетям Марокко

Землетрясение нанесло значительный ущерб музеям и мечетям Марокко Землетрясение, произошедшее поздно вечером 8 сентября на юге Марокко, нанесло существенный ущерб не только жилым домам и объектам инфраструктуры, но также известным музеям и мечетям страны. Наиболее явно это видно на примере Марракеша - туристического цен
Другие страны
10 сентября 2023 г. 06:12
Землетрясение нанесло значительный ущерб музеям и мечетям Марокко

Землетрясение, произошедшее поздно вечером 8 сентября на юге Марокко, нанесло существенный ущерб не только жилым домам и объектам инфраструктуры, но также известным музеям и мечетям страны. Наиболее явно это видно на примере Марракеша - туристического центра международного значения и культурной столицы королевства, которая оказалась городом, наиболее близко расположенным к эпицентру стихии.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал "360", в результате землетрясения обрушилось множество зданий в знаменитом средневековом квартале (медине), который в 1985 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбившиеся путешественникам со всего мира узкие, петляющие между старинными домами улочки уже более суток завалены грудами камней и битого стекла, торчащей в разные стороны арматурой и обломками кровли.

В медине, где сконцентрировано множество средневековых построек и культурных объектов, экзотических ресторанов и магазинов дизайнерской одежды, повсеместно виднеются разрушенные стены и обвалившиеся фасады. В субботу этот квартал посетила делегация ЮНЕСКО. "Наша организация поможет марокканским властям в оценке ущерба в сфере наследия и образования, обеспечении безопасности зданий и подготовке к восстановлению", - написала в социальной сети X (ранее Twitter) генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Впрочем, некоторые эксперты уже сейчас признают, что культурно-историческому и архитектурному наследию Марракеша нанесен весьма серьезный урон. Многие повреждения видны невооруженным взглядом. Так, почти полностью обрушился минарет мечети Харбуш на знаменитой площади Джемаа-эль-Фна, внесенной в 2001 году в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Пострадал 69-метровый минарет одного из символов Марракеша - построенной в XII веке мечети Кутубия, которая признана эталоном культовых сооружений в Магрибе.

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Версия на азербайджанском языке Zəlzələ Mərakeşdə muzey və məscidlərə ciddi ziyan vurub 

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