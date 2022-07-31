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Землетрясение на Филиппинах затронуло более 314 тыс. человек

Землетрясение на Филиппинах затронуло более 314 тыс. человек Более 314,1 тыс. человек оказались затронуты землетрясением, произошедшим в среду на Филиппинах.
Другие страны
31 июля 2022 г. 10:20
Землетрясение на Филиппинах затронуло более 314 тыс. человек

Более 314,1 тыс. человек оказались затронуты землетрясением, произошедшим в среду на Филиппинах.

Как передает Report, согласно опубликованному в воскресенье отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, погибли 10 человек. Ранее сообщалось о гибели шести человек и четырех пропавших без вести.

По уточненным данным ведомства, 34,2 тыс. перемещенных лиц находятся в 42 эвакуационных центрах, 1,2 тыс. человек заранее эвакуировались. Пострадали от удара стихии 375 человек, ни один не числится пропавшим без вести.

Землетрясение повредило 21,5 тыс. домов и полностью уничтожило 302. Ущерб, нанесенный 539 инфраструктурным объектам, оценивается в 414,2 млн песо (7,48 млн долларов США). В результате удара стихии повреждены 43 дороги и семь мостов. В 48 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако везде оно уже восстановлено, в одном муниципалитете остаются проблемы с подачей воды.

В трех регионах приостановлены занятия в 55 учебных заведениях и работа на 157 предприятиях. В 27 городах и муниципалитетах провинции Абра действует режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 11,6 млн песо (210,8 тыс. долларов США).

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