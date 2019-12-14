Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 04:57 по времени Гринвича. Эпицентр располагался в 49 километрах от города Сола. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Отметим, что острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.