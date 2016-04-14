Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех, еще 200 человек госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, еще более 200 госпитализированы в результате мощного землетрясения магнитудой 6,5 баллов, которое произошло в четверг в японской префектуре Кумамото на юго-западном острове Кюсю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Наибольший ущерб к настоящему времени зафиксирован в поселке Масики. Там обрушились более 20 зданий, а также возникло несколько пожаров. Кроме того, из-за подземных толчков было разрушено частично дорожное полотно в одном из районов префектуры Кумамото.

***18:20

Землетрясение магнитудой более 7,0 баллов произошло в четверг на юго-западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Согласно информации, объявлена угроза цунами.