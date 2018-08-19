Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Фиджи

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение магнитудой 8,2 произошло в воскресенье в Тихом океане неподалеку от побережья Республики Фиджи. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Изначально сообщалось о том, что магнитуда землетрясения составляет 7,9, однако позднее она была повышена до 8,2.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился в 282 км к северо-востоку от города Левука на острове Овалау. Очаг залегал на глубине 570 км.

По данным Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, очаг землетрясения находился слишком глубоко под поверхностью океанского дна, поэтому угрозы возникновения цунами нет.