Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Японии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,3 началось у японского побережья. Эпицентр находится на расстоянии около 67 км к северо-востоку от города Иваки в префектуре Фукусима.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Геологической службы США, которое цитирует NBC.

На территории Фукусимы объявлено предупреждение о цунами. Местным жителям настоятельно рекомендуется покинуть этот район, сообщает японская телекомпания NHK. Ожидается, однако, что высота цунами не превысит 3 метров в высоту у побережья.

На АЭС в префектуре Фукусима в марте 2011 года в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария. В результате погибли 18 тыс. человек, а огромные площади оказались заражены радиацией. Власти префектуры прилагают огромные усилия к восстановлению и заселению опустевшего региона. К 2040 году они намерены производить 100% электроэнергии из возобновляемых источников, полностью отказавшись от атомных электростанций.