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    Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на территории Афганистана

    Глубина залегания подземных толчков составила 5 километров

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на территории Афганистана cегодня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Минобразования Казахстана.

    По информации сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано сегодня днем. Эпицентр землетрясения располагался в 944 километрах на юго-запад от казахстанского города Алма-Ата на территории Афганистана.

    Глубина залегания подземных толчков составила 5 километров. 

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