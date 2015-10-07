Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на территории Афганистана cегодня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано сегодня днем. Эпицентр землетрясения располагался в 944 километрах на юго-запад от казахстанского города Алма-Ата на территории Афганистана.

Глубина залегания подземных толчков составила 5 километров.