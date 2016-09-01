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    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Новой Зеландии

    Данные о пострадавших или разрушениях не поступали

    Баку. 01 Сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Новой Зеландии.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    Эпицентр подземных толчков находился в 145 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 159 км.

    Данные о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступали.

    После сильного землетрясения Служба гражданской обороны Новой Зеландии распространила предупреждение об угрозе цунами.

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