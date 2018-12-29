Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу у филиппинского острова Минданао на юге островного государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр стихии находился в 196 км к юго-востоку от города Давао ( население около 1,2 млн человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км. Данных о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил о возможном возникновении мощного цунами в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения. "Как следует из предварительных данных о параметрах землетрясения, угроза цунами остается актуальной для побережья в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения", - говорится в сообщении центра. В нем призвали власти прибрежных районов подготовиться к возможному удару стихии.