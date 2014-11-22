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    ​Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Китае

    Эпицентр подземных толчков находился в 103 км к западу от города Лэшань на глубине 10 км

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в субботу, 22 ноября, в китайской провинции Сычуань.

    Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился в 103 км к западу от города Лэшань на глубине 10 км, передает Report.

    Землетрясение магнитудой 6 и выше причисляется к разряду сильных, потому что может привести к значительным разрушениям инфраструктуры.

    До сих пор было сообщено об одной жертве. Это 70-летняя женщина, на которую упали обломки рухнувшего окна.

    В 2008 году, напомним, в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. 80.000 человек погибли.

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