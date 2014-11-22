​Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Китае

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в субботу, 22 ноября, в китайской провинции Сычуань.

Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился в 103 км к западу от города Лэшань на глубине 10 км, передает Report.

Землетрясение магнитудой 6 и выше причисляется к разряду сильных, потому что может привести к значительным разрушениям инфраструктуры.

До сих пор было сообщено об одной жертве. Это 70-летняя женщина, на которую упали обломки рухнувшего окна.

В 2008 году, напомним, в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. 80.000 человек погибли.