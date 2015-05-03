​Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на воскресенье в Тихом океане к югу от берегов Японии.

Как передает Report, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от острова Торисима, а очаг залегал на глубине 30 километров под морским дном.

Метеорологическое управление страны объявило об угрозе цунами на островах Идзу и Огасавара. Примерно через час предупреждение было снято.

На нескольких островах, входящих в цепь Идзу, наблюдались волны высотой от 10 до 20 см. Также волна высотой 50 см достигла берегов острова Хатидзё.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.