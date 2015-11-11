Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Землетрясение было зафиксировано в 22.54 вторника по местному времени (04.54 мск в среду). Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к северо-западу от города Кокимбо, в 476 километрах от столицы страны Сантьяго. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

На территории Чили высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.