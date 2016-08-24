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    Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Мьянме

    Подземные толчки ощущались в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение произошло в центре Мьянмы, его магнитуда составила 6,8 баллов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила геологическая служба США.

    Эпицентр подземных толчков находился в 143 км к западу от города Метхила, центра области Мандалай.

    Подземные толчки ощущались в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, а также на обширной территории региона, в том числе в столице Бангладеш Дакке. 

    Информации о жертвах и разрушениях нет.

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