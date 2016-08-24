Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Мьянме

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение произошло в центре Мьянмы, его магнитуда составила 6,8 баллов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 143 км к западу от города Метхила, центра области Мандалай.
Подземные толчки ощущались в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, а также на обширной территории региона, в том числе в столице Бангладеш Дакке.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook