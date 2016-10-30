Десятки человек ранены в результате землетрясения в Италии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Несколько десятков человек получили ранения в результате сильного землетрясения в центре Италии, погибших нет.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо.

"Погибших нет. У нас есть сведения о нескольких десятках раненых. Как серьезное оценивается состояние только одного человека. Но нужно время на проверки", - сказал он.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии (Ingv), землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 07.41, его эпицентр находился между Перуджей и Мачератой. За ним в течение 20 минут последовали два подземных толчка магнитудой 4,6 и 4,1.

Колебания земной поверхности явственно ощущались по всей Италии, в том числе в Риме и других крупных городах центральной Италии.

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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Центральной Италии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 132 км к северо-востоку от Рима и в 67 км к востоку от города Перуджа, пострадавшего от землетрясения 26 октября.