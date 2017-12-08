Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу в Тихом океане у берегов Федеративных Штатов Микронезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в океане, в 236 км к северо-востоку от города Колониа на острове Яп, где проживают около 7 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 45 км.

Информация о разрушениях, пострадавших или угрозе возникновения цунами не поступала.