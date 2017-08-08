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    В Китае при землетрясении погибли четыре человека, 30 пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

    Как передает Report, об этом сообщило во вторник Сычуаньское телевидение.

    ***17:48

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

    Как передает Report, об этом сообщает RT. 

    Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

    По уточнённым данным, землетрясение произошло в провинции Сычуань.

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