В Китае при землетрясении погибли четыре человека, 30 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник Сычуаньское телевидение.

***17:48

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

По уточнённым данным, землетрясение произошло в провинции Сычуань.