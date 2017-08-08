В Китае при землетрясении погибли четыре человека, 30 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Как передает Report, об этом сообщило во вторник Сычуаньское телевидение.
***17:48
Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.
Как передает Report, об этом сообщает RT.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.
По уточнённым данным, землетрясение произошло в провинции Сычуань.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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