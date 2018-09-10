Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Соломоновых Островов

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник (воскресенье мск) у побережья Соломоновых Островов в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 185 км к юго-востоку от столицы страны Хониары с населением около 56 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 64,5 км.

Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.

Соломоновы Острова - государство в юго-западной части Тихого океана. Входят в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.