Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе США и Канады

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе американского штата Аляска и канадской территории Юкон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 126 км к юго-западу от столицы Юкона города Уайтхорс, где проживают около 25 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 0,1 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.