Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в центральной части Индонезии

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло в воскресенье у южного побережья главного индонезийского острова Ява, предупреждение об угрозе цунами не объявлялось, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

Эпицентр подземного толчка располагался в 150 километрах к юго-западу от города Маланг в провинции Восточная Ява. Очаг залегал на глубине десяти километров под поверхностью Индийского океана.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра, примерно с такой же скоростью, с какой растет ноготь на пальце человека. Накапливающееся напряжение то и дело высвобождается в виде подземных толчков.

В мае 2006 года подземный толчок магнитудой 5,9 по шкале Рихтера у берегов Явы унес жизни более 6,5 тысяч жителей центральной части острова, а в городе Бантул, на который пришелся пик разрушений, было уничтожено до 80% строений.