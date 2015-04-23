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    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Соломоновых островов

    Подземные толчки были зафиксированы в 09.57 по местному времени (01.57 мск) в 158 километрах к юго-востоку от города Лата

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в четверг в Тихом океане у побережья Соломоновых островов, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

    Подземные толчки были зафиксированы в 09.57 по местному времени (01.57 мск) в 158 км к юго-востоку от города Лата, административного центра провинции Темоту. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 км, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.

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