Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Соломоновых островов

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в четверг в Тихом океане у побережья Соломоновых островов, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 09.57 по местному времени (01.57 мск) в 158 км к юго-востоку от города Лата, административного центра провинции Темоту. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 км, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.