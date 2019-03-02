Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии у южной части Курил

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на самом северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил, угрозы цунами нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы.

О жертвах и ущербе данных не поступало.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам Малой Курильской гряды.