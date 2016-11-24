Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Японии.

Как передает Report, по данным Национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на небольшой глубине.

Объявлена угроза цунами, однако японские метеорологи подчеркивают, что высота его будет минимальной и разрушений волна не вызовет.

В общей сложности подземные толчки ощущались в 17 префектурах, включая Фукусиму, Мияги, Иватэ и столичный регион. В представительстве ТАСС в Токио ощутимо дрожали стены. Подземные толчок произошел в том же месте, где случилось землетрясение магнитудой 7,3 два дня назад. Национальное метеорологическое управление страны предупреждало о возможности повторных сильных землетрясений.

Оператор АЭС "Фукусима-1" в настоящее время проверяет, не вызвали ли подземные толчки нештатных ситуаций на станции.

По данным железнодорожных операторов, землетрясение не вызвало перебоев в движении поездов.