Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Новой Зеландии

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник на территории Новой Зеландии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 98 км к югу от города Уонгануи (около 40 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 227 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Сальвадора.
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