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    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Новой Зеландии

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник на территории Новой Зеландии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр находился в 98 км к югу от города Уонгануи (около 40 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 227 км.

    Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

    Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Сальвадора.

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