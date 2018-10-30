Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Новой Зеландии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло во вторник на территории Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 98 км к югу от города Уонгануи (около 40 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 227 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Сальвадора.