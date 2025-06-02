Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у японского острова Хоккайдо

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов японского острова Хоккайдо, его могли ощущать в населенных пунктах южных Курил Сахалинской области.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов японского острова Хоккайдо, его могли ощущать в населенных пунктах южных Курил Сахалинской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном информационно-обрабатывающем центре Южно-Сахалинска.

"Землетрясение зафиксировано в 05:51 2 июня (22:51 по бакинскому времени 1 июня). Магнитуда 6,1", - говорится в сообщении.

Сейсмособытие произошло на глубине 62 км у берегов острова Хоккайдо, эпицентр находился в 285 км юго-западнее села Головнино на острове Кунашир.

Землетрясение могли ощутить в населенных пунктах южных Курил силой в два балла.