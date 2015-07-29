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    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на границе Панамы и Колумбии

    Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к юго-западу от колумбийского города Аканди

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду на границе Панамы и Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Землетрясение зафиксировано в 19.10 вторника по местному времени (03.10 среды мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к юго-западу от колумбийского города Аканди (Acandi). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

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