Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Греции

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Магнитуда землетрясения возле островов Левкада и Керкира на западе Греции составила 5,9. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в сейсмологической лаборатории Афинского университета.

Лаборатория Афинского университета сообщает, что землетрясение произошло в 9.10 по местному времени (11.10 по бакинскому времени). Информации о пострадавших пока нет.

Очаг землетрясения находился в 11 км юго-западнее Левкады и в 38 км южнее Превезы, в 290 км западнее Афин.