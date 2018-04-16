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    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов Индонезии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила Геологическая служба США.

    Эпицентр подземных толчков находился в море в 85 км к северо-западу от города Тернате, расположенного на одноименном острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 км.

    Тернате является административным центром провинции Северное Малуку. Население города составляет около 100 тысяч жителей.

    Угроза цунами не объявлялась.

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