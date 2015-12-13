Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано близ Курильских островов

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано к востоку от Курильских островов в акватории Тихого океана, сообщает Геофизическая служба Сибирского отделения РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:52 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 46.54 градуса северной широты и 153.14 градуса восточной долготы и находился в 794 км восточнее Южно-Сахалинска.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное", информирует Report со ссылкой на Интерфакс.