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    Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано близ Королевства Тонга

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как разрушительное© Courtesy İmage

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 140 км восточнее столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу).

    Как передает Report, со ссылкой на İnterfax, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

    По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:01 во вторник землетрясения имел координаты -21.18 градуса южной широты и -173.83 градуса западной долготы.

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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