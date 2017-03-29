Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано близ Королевства Тонга

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 140 км восточнее столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу).

Как передает Report, со ссылкой на İnterfax, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:01 во вторник землетрясения имел координаты -21.18 градуса южной широты и -173.83 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".