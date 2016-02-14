Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня в районе новозеландского города Крайстчерч. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США, инфомирует Report со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр толчков находился в 17 км к северо-востоку от города, который находится на восточном побережье Южного острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

У берегов Новой Зеландии периодически наблюдается сейсмическая активность. Крупнейшее землетрясение магнитудой 7,8 произошло в стране в 1931 году. Его жертвами стали 256 человек.