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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Монголии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Монголии Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в воскресенье в западной части Монголии примерно в 340 км от границы с Россией.
Другие страны
3 марта 2024 г. 09:34
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Монголии

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в воскресенье в западной части Монголии примерно в 340 км от границы с Россией.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 00:08 по Москве (01:08 по бакинскому времени) землетрясения находился примерно в 26 км юго-восточнее населенного пункта Чулуут и примерно в 336 км к югу от озера Хубсугул, находящегося на юго-западе Байкальской рифтовой зоны.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 7,6 балла по шкале MSK-64.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта наблюдалось в 2020 - 2022 годах, затем, после некоторого спада в конце 2023 года в этой зоне было зафиксировано несколько сильных землетрясений.

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