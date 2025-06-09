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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Индийского океана в 1765 км южнее города Перт в западной Австралии.
Другие страны
9 июня 2025 г. 08:15
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индийском океане

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Индийского океана в 1765 км южнее города Перт в западной Австралии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эпицентр землетрясения находился в районе Западно-Индийского Антарктического подводного хребта.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 9 км. Также американские сейсмологи зафиксировали в этом районе афтершок магнитудой 5,5.

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