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    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тонга

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник у побережья королевства Тонга, сообщила Геологическая служба США (USGS).

    Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что толчки были зафиксированы в 03.46 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 100 км от населенного пункта Хихифо, расположенного на острове Ниуатопутапу, крупнейшем в архипелаге. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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