Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тонга

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник у побережья королевства Тонга, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что толчки были зафиксированы в 03.46 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 100 км от населенного пункта Хихифо, расположенного на острове Ниуатопутапу, крупнейшем в архипелаге. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.