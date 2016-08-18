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    В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,7

    В ряде районов страны проведена эвакуация населения

    Баку. 18 авгутса. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у северо-восточного побережья Австралии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 54 км к востоку от города Боуэн (штат Квинсленд), очаг залегал на глубине 7 км.

    Данные о жертвах и разрушениях не поступали. 

    Как сообщили австралийские власти, в ряде районов страны проведена эвакуация населения.

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