В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Баку. 18 авгутса. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у северо-восточного побережья Австралии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 54 км к востоку от города Боуэн (штат Квинсленд), очаг залегал на глубине 7 км.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Как сообщили австралийские власти, в ряде районов страны проведена эвакуация населения.