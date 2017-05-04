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    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Перу

    По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное© Courtesy İmage

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 в южной части страны.

    Как передает Report, со ссылкой на Interfax, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

    По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, имел координаты -16.03 градуса южной широты и -73.38 западной долготы, он находился 201 км к западу от города Арекипа.

    По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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