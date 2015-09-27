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    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Индонезии

    Эпицентр располагался в 192 километрах к северо-западу от города Саумлаки

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье у берегов индонезийского острова Ямдена, сообщает Геологическая служба США, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    Подземные толчки были зафиксированы в 02.56 UTC (05.56 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 192 километрах к северо-западу от города Саумлаки, остров Ямдена. Очаг землетрясения залегал на глубине 109,8 километра.

    Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами из-за землетрясения также не сообщалось.

    Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв.

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