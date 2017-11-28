Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске. Подземный толчок был зафиксирован в 104 км юго-восточнее Анкориджа.

Как передает Report, об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано во вторник, 28 ноября. Его координаты: 60.65 градуса северной широты, -147.58 градуса западной долготы.

По интенсивности оно оценивается как "очень сильное".