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    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске

    По интенсивности оно оценивается как очень сильное

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске. Подземный толчок был зафиксирован в 104 км юго-восточнее Анкориджа.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение было зафиксировано во вторник, 28 ноября. Его координаты: 60.65 градуса северной широты, -147.58 градуса западной долготы.

    По интенсивности оно оценивается как "очень сильное".

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