Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в южной части Мексики

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в мексиканском штате Герреро в южной части страны, сообщает Геологическая служба США (USGS).

"Report"со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что землетрясение произошло в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр землетрясения находился в 34 километрах к северо-западу от поселка Сан-Луис-Акатлан в штате Герреро. Очаг подземных толчков располагался на глубине 37,9 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.