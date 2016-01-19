Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Тайваня

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Тихом океане у восточного побережья Тайваня, передает Геологическая служба США (USGS).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, толчки зафиксированы в 02.13 по времени UTC (05.13 мск) в 21 км к востоку от города Тайдун в восточной части Тайваня. Очаг располагался на глубине 25,6 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось.

Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и считается одной из самых сейсмически активных зон планеты. Ежегодно сейсмологические станции острова фиксируют до 18 тыс. подземных толчков. Самое сильное землетрясение на Тайване магнитудой 7,6 произошло в сентябре 1999 года. Тогда погибли около 2,4 тыс. человек.