Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Индонезии

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на воскресенье на востоке Индонезии, предупреждение об угрозе цунами не делалось, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

Эпицентр подземного толчка располагался в 268 километрах к юго-западу от района Западная Сумбава в провинции Западная Нуса-Тенгара. Очаг залегал на глубине всего десяти километров под поверхностью Индийского океана.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

В 2004 году у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за последние 50 лет землетрясение. Вызванное им цунами стало причиной гибели сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.