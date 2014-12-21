Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Филиппин

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье к востоку от Филиппин у берегов острова Самар, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземного толчка располагался в 36 км к северо-востоку от города Эрнани. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под поверхностью Филиппинского моря.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Два крупнейших архипелага мира — Индонезия и Филиппины — являются составными частями так называемого "тихоокеанского огненного кольца": плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят здесь под азиатскую плиту. В результате подвижек земной коры на территории этих двух стран часто происходят землетрясения и извержения вулканов. В июле 1990 года землетрясение магнитудой 7,8 в северной части Филиппин унесло жизни более чем 1,6 тыс. человек.

В октябре прошлого года в центральной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Его жертвами стали свыше 220 человек, около тысячи были ранены, были разрушены свыше 13,2 тыс. домов.