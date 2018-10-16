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    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Серия подземных толчков магнитудой 5,4 была зафиксирована во вторник утром на территории Боро-Тала-Монгольского автономного округа (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление.

    Эпицентр находился недалеко от границы с Казахстаном, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях на территории округа, где проживает порядка полумиллиона человек, пока не поступало.

    Напомним, что сегодня в Тихом океане возле берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. 

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