Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в центральной Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались в префектурах Тиба, Ибараки, Мияги и в столичном регионе.