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    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в центральной Японии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались в префектурах Тиба, Ибараки, Мияги и в столичном регионе.

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