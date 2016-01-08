​Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе таджикско-афганской границы 

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло cегодня на территории Афганистана вблизи таджикско-афганской границы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 277 км к юго-востоку от Душанбе. Небольшие подземные толчки ощущались и в столице Таджикистана.

По информации комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана, сведений о разрушениях не поступало.